Кори Сэндхэген: «Неправильно, когда победу дают за то, что ты, как зомби, шел вперед и съедал удары»
22:27
Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген, комментируя поражение Ти Джею Диллашоу, подверг сомнению судейский принцип, по которому давление в бою оценивается как один из ключевых параметров.
«Я не думаю, что это правильно, когда ты включаешь режим зомби, прешь вперед, съедаешь кучу ударов, и выигрываешь на этом ММА-бой. От этого надо уходить, это в прошлом. Но как я уже сказал, я не хочу выглядеть плаксой. Я принимаю это поражение. Принимаю, чтобы стать лучше. Так или иначе, я все равно стану чемпионом мира», — сказал Сэндхэген в интервью MMAJunkie.
Сэндхэген проиграл Диллашоу раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю