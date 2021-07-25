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Кори Сэндхэген: «Неправильно, когда победу дают за то, что ты, как зомби, шел вперед и съедал удары»

22:27

Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген, комментируя поражение Ти Джею Диллашоу, подверг сомнению судейский принцип, по которому давление в бою оценивается как один из ключевых параметров.

«Я не думаю, что это правильно, когда ты включаешь режим зомби, прешь вперед, съедаешь кучу ударов, и выигрываешь на этом ММА-бой. От этого надо уходить, это в прошлом. Но как я уже сказал, я не хочу выглядеть плаксой. Я принимаю это поражение. Принимаю, чтобы стать лучше. Так или иначе, я все равно стану чемпионом мира», — сказал Сэндхэген в интервью MMAJunkie.

Сэндхэген проиграл Диллашоу раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.

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Никита Горшенин все материалы автора

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