Хорхе Масвидаль: «Даже если меня отправят в ад, я выберусь оттуда ради третьего боя с Усманом»

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль хочет провести третий бой с Камару Усманом.

«Я хочу снова встать перед Усманом, что бы ни случилось, — говорит Масвидаль на подкасте Punchin' In. — Если меня отправят в ад по билету в один конец, я **** найду способ, чтобы выбраться оттуда и встретиться с этим человеком снова. Мне ***** на всё. Это бой моей мечты, и чего бы это мне ни стоило, я получу его. Я помню, как просыпаюсь после нокаута, и Ибрахим [менеджер] говорит мне, что это всё, бой закончился. Я: «Ты о чем? Бой еще не начался» — «Нет, он закончился» — «Ты с ума сошел, бро, ****, ничего не заканчивалось». И потом я поднимаю взгляд, смотрю и просто в каком-то замедленном действии начинаю поворачиваться... Я проделаю любую работу, чтобы выйти на третий бой с ним«.

24 апреля Масвидаль проиграл реванш Усману нокаутом в поединке за титул на UFC 261. В их первом бою, летом 2020-го, нигериец выиграл единогласным решением.