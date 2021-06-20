«Корейский Зомби» победил Иге в главном поединке на UFC Fight Night 190

Чен Сон Джон («Корейский Зомби») в главном бою турнира UFC Fight Night 190 победил американца Дэна Иге.

Подеинок в полулегком весе завершился победой Джона единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

В со-главном бою российский боец Алексей Олейник уступил Сергею Спиваку из Молдавии единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Сона Джона 17 побед и 6 поражений, у 29-летнего Иге 15 побед и 4 поражения.