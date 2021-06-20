Олейник единогласным решением судей проиграл Спиваку в со-главном бою на UFC Fight Night 190

Российский боец Алексей Олейник на турнире UFC Fight Night 190 уступил Сергею Спиваку из Молдавии.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Спивака единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

В последний раз Олейник дрался в феврале 2021-го. Тогда он проиграл американцу Крису Дакасу.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 16 поражений и один результат боя был признал ничейным. У 26-летнего Спивака 13 побед и два поражения.

UFC Fight Night 190 проходит в Лас-Вегасе (США). В главном бою вечера встретятся Чен Сон Джон («Корейский Зомби») и американец Дэн Иге.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бой Чен Сон Джона против Дэна Иге.