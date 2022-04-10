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Сегодня, 14:41

Корешков считает, что третьего боя между Яном и Стерлингом не будет

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о бое между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом на UFC 273 в Джексонвилле.

«Бой спорный и равный. По-хорошему, трилогия наклевывается. Но сейчас получается так, что Ян проиграл два раза подряд — сначала по дисквалификации, потом решением судей. Все будет зависеть от президента UFC — захочет Дана Уайт увидеть этот поединок или нет. Мне кажется, что следующим за титул будет драться Ти Джей Диллашоу. Третьей схватки между Яном и Стерлингом не будет. Пете нужно будет заслужить право вновь сразиться за пояс. Победить Шона О'Мэлли или Мераба Двалишвили», — приводит слова Корешкова RT.

Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988587-koreshkov-yan-sterling-tretii-boi
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
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