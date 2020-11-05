Константин Цзю: «Как бы я ни уважал Хабиба, но за что ему звание Героя России?»
10:55
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о предложении присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.
«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит Sport24 слова Цзю.
Ранее стало известно, что с инициативой наградить Хабиба Нурмагомедова выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он обратился с просьбой об этом к президенту России Владимиру Путину.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/mma/2020-11-04-tszyu-kak-by-ya-ni-uvazhal-khabiba-no-zvaniye-geroya-rossii-za-chto
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