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Константин Цзю: «Как бы я ни уважал Хабиба, но за что ему звание Героя России?»

10:55
Константин Цзю и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Константин Цзю и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о предложении присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит Sport24 слова Цзю.

Ранее стало известно, что с инициативой наградить Хабиба Нурмагомедова выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он обратился с просьбой об этом к президенту России Владимиру Путину.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/mma/2020-11-04-tszyu-kak-by-ya-ni-uvazhal-khabiba-no-zvaniye-geroya-rossii-za-chto

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