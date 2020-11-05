Константин Цзю: «Как бы я ни уважал Хабиба, но за что ему звание Героя России?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о предложении присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит Sport24 слова Цзю.

Ранее стало известно, что с инициативой наградить Хабиба Нурмагомедова выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он обратился с просьбой об этом к президенту России Владимиру Путину.