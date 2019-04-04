Конор объявил о возвращении в спорт через 9 дней после ухода

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт. Всего девять дней назад он объявил о завершении карьеры.

"Я хочу двигаться дальше, вместе с фанатами разных религий и национальностей. Все вероисповедания заставляют нас самосовершенствоваться. У нас один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне", - написал Макгрегор в Твиттере.

Макгрегор провел в ММА 25 поединков, из них выиграл 21. Последний бой у него состоялся 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Макгрегор проиграл после болевого приема в четвертом раунде, уступив титул чемпиона UFC в легком весе.

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