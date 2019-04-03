16:57 | Единоборства / ММА — ММА

Макгрегор поблагодарил UFC за пожизненную дисквалификацию Магомедова

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Боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры, сказал, что поддерживает решение о пожизненной дисквалификации россиянина Руслана Магомедова.

- Вау, еще один дагестанец попался на стероидах. Два из трех на этом фото попались на допинге, - написал ирландец в Твиттере. - Последного поймали трижды и дисквалифицировали пожизненно. Отличная работа, Джефф Новицки (вице-президент UFC - прим. "СЭ"). Лицемерие - единственный порок, который нельзя простить.

 

Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. На счету российского спортсмена три проваленных допинг-теста. Второе нарушение антидопинговых правил произошло 10 октября 2018 года, в допинг-пробе спортсмена обнаружили целый ряд запрещенных веществ. 5 февраля спортсмен отказался проходить допинг-контроль после требования специального сотрудника, что является грубым нарушением правил USADA.

Последний бой под эгидой UFC Магомедов провел в 2015 году. Всего на счету россиянина три поединка в организации, в которых он одержал три победы. Всего в ММА он провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

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