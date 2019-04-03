"Дружок, твоя жена – полотенце". Скандальный пост Макгрегора в адрес Хабиба, который он удалил

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал в своем Твиттере скандальный пост в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова. Через некоторое время ирландец удалил запись.

- Дружок, твоя жена – полотенце, – написал Макгрегор в Твиттере, при этом прикрепив коллаж. На картинке - снимки со свадьбы Нурмагомедова, где он сидит рядом с женой, чье лицо закрыто белым покрывалом.

Напомним, ранее Хабиб назвал Макгрегора ревнивой женой, после чего ирландец опубликовал в Твиттере такой ответ: "Не бойся реванша, ты, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут делать, как всегда".