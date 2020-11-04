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Конор назвал себя вторым Брюсом Ли

23:16
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сравнил себя с легендарным актером и мастером боевых единоборств Брюсом Ли.

32-летний ирландец на странице в Twitter опубликовал коллаж с Ли и подписью «Впитывай, что полезно. Отбрасывай, что бесполезно. И добавляй, что не обходимо».

«Первым был Брюс Ли. Сейчас это Конор Макгрегор», — подписал Конор коллаж.

Макгрегор провел в ММА 26 боев, одержал 22 победы и потерпел 4 поражения. Последний бой ирландец провел в январе 2020 года против Дональда Серроне и одержал победу. Недавно он объявил о проведении поединка с Дастином Порье в декабре 2020 года.

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