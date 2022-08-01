Конор Макгрегор о Морено: «Этот мексиканец просто маленький зверюга»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) высоко оценил выступление временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено (20-6).

«Этот мексиканец просто маленький зверюга, — сказал Макгрегор в аудиосообщении, опубликованном в Twitter. — Маленький новозеландец такой же. Два путника из разных уголков света. Два разных человека, но одинаковых по-своему.

Было интересно смотреть этот бой. Нужно отдать должное этому маленькому мексиканцу. Он вошел на арену за руку вместе со своей чикой. Кампеон, кампеон! Это настоящий мексиканский выход, а затем настоящий мексиканский бой. Он показал свою стойкость, показал шоу. Это был отличный кард. Вива-ла-Мексика, каброн! Мои поздравления мексиканским фанатам».

Морено одолел 29-летнего новозеландца Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.