Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:39

Конор Макгрегор сравнил бои Нуньес и Пеньи с его противостоянием с Диасом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) провел параллели между своим противостоянием с Нейтом Диасом (20-13) и боями Аманды Нуньес (22-5) и Джулианны Пеньи (11-5).

«Я вижу очевидное сходство противостояния Аманды и Джулианны с моим с Диасом, — сказал Макгрегор в аудиосообщении, опубликованном в Twitter. — Разрекламированный бой номер один, величайшая всех времен Аманда Нуньес. Она готова сражаться. Застигнута врасплох. Пропускает несколько ударов, наносит несколько ударов. Ситуация меняется, она постучала.

Возвращение. Матч-реванш. Их первый бой закончился словами: «Я не удивлена, ублюдки». Их второй бой заканчивается так же, как и наш. Они обмениваются ударами. На лице Аманды, как и у меня, заметен урон от пропущенных ударов. Но она демонстрирует стойкость. Такие бои — классика, свидетелями которых нам посчастливилось стать».

Нуньес в реванше с Пеньей победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Аманда Нуньес
Конор Макгрегор
Нейт Диас
UFC
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стоун и Коваленко устроили перепалку из-за гонорара за поединок

Конор Макгрегор о Морено: «Этот мексиканец просто маленький зверюга»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости