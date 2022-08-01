Конор Макгрегор сравнил бои Нуньес и Пеньи с его противостоянием с Диасом

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) провел параллели между своим противостоянием с Нейтом Диасом (20-13) и боями Аманды Нуньес (22-5) и Джулианны Пеньи (11-5).

«Я вижу очевидное сходство противостояния Аманды и Джулианны с моим с Диасом, — сказал Макгрегор в аудиосообщении, опубликованном в Twitter. — Разрекламированный бой номер один, величайшая всех времен Аманда Нуньес. Она готова сражаться. Застигнута врасплох. Пропускает несколько ударов, наносит несколько ударов. Ситуация меняется, она постучала.

Возвращение. Матч-реванш. Их первый бой закончился словами: «Я не удивлена, ублюдки». Их второй бой заканчивается так же, как и наш. Они обмениваются ударами. На лице Аманды, как и у меня, заметен урон от пропущенных ударов. Но она демонстрирует стойкость. Такие бои — классика, свидетелями которых нам посчастливилось стать».

Нуньес в реванше с Пеньей победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.