Макгрегор высмеял Джейка Пола: «Кто, черт возьми, этот придурок в розовых очках?»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал внешний вид блогера и боксера Джейка Пола.

Пол присутствовал на вечере бокса, в главном бою которого сражались абсолютная чемпионка легкого веса и победительнице Олимпиады-2012 Кэти Тейлор и пуэрториканка Аманда Серрано, покорившая рекордные семь весовых дивизионов.

«Кто, черт возьми, этот придурок в розовых очках, как у Джимми Сэвила?» — написал ирландский боец в Twitter.

«Я тот, кто сделал для бойцов больше, чем ты когда-либо, — ответил Макгрегору Пол. — Я тот, кто одержал за последние два года пять побед, в то время как ты пять раз проиграл. Я тот, кто не принадлежит Дане Уайту. Тот, кто организовал поединок, который ты только что посмотрел. Я тот, кто заплатил хороший гонорар Кэти Тейлор. Вот кто я».

В последних четырех поединках ирландский боец потерпел три поражения. В последнем бою Макгрегор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Пол в последний раз победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.