Майкл Кьеза считает, что Чарльз Оливейра может стать величайшим легковесом в истории

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Майкл Кьеза (18-6) считает, что действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) после победы над Джастином Гэтжи (23-3) может быть одним из претендентов на звание величайшего бойца легкого веса.

«Многие назовут Хабиба величайшим легковесом всех времен. Но давайте взглянем на жесткий график боев Чарльза Оливейры, — сказал Кьеза на ESPN. — В предыдущих поединках он победил двоих или троих парней, с которыми дрался Хабиб, и если в выходные он выйдет в октагон и победит Джастина Гэтжи, то Оливейра однозначно должен быть в гонке за звание лучшего легковеса в истории».

Оливейра будет защищать титул против Джастина Гэтжи (23-3) 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона. Бразилец идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде.

Хабиб Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.