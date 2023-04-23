Конор Макгрегор в раздевалке поддержал Райана Гарсию после поражения Джервонте Дэвису

Экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) пришел поддержать бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-1) в раздевалку после поражения регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (29-0).

«Ты с Дэвисом — два самых громких имени в дивизионе. Я хочу увидеть ваш реванш. Я хочу увидеть это снова. Ты хороший человек и не должен воспринимать это поражение близко к сердцу. Ты — будущее этой игры. Я слежу за тобой! Желаю тебе всего наилучшего», — сказал Макгрегор Гарсии.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.