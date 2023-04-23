Левин оценил победу Павловича над Блейдсом

Российский кикбоксер Артем Левин оценил победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Победа яркая. Многие утверждали, что Кертис переведет Сергея и там сломает его работу, руки затекут, нокаутирующая мощь уйдет. Ну, один проход он попытался сделать и воткнулся. Я разговаривал с борцами — они говорили, что у Сергея очень большая сила в борьбе. Он сделал свою работу достаточно чисто, есть нюансы, над которыми надо работать. Тем более, в бою Стипе и Джона фаворитом является Джонс, а он разносторонний, хитрый, умный боец, там будет совершенно другая работа. Но есть время, чтобы все эти моменты решить. Если будет еще одна победа в таком же стиле, то Сергей уже сравняется с Чаком Лидделлом по победам нокаутами подряд в истории UFC», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.