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Конор Макгрегор — самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes за последний год

16:58
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Ирландский боец Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, сообщается 12 мая на сайте издания. Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го.

За отчетный период ирландец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона. Остальные доходы — от рекламы и продажи его бренда крепкого алкогольного напитка.

Второе место в этом списке занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 130 миллионов долларов. На третьей строчке расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (120 миллионов).

Рейтинг заработка спортсменов по версии Forbes

2020 год

1. Коннор Макгрегор (смешанные единоборства) — 180 миллионов долларов

2. Лионель Месси (футбол) — 130

3. Криштиану Роналду (фотбол) — 120

4. Дак Прескот (американский футбол) — 107,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 96,5

6. Неймар (футбол) — 95

7. Роджер Федерер (теннис) — 90

8. Льюис Хэмилтон — (автогонки) — 82

9. Том Брэйди (американский футбол) — 76

10. Кевин Дюрант (баскетбол) — 75

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