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UFC планирует провести турнир в Лондоне

16:15
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UFC ведет переговоры о проведении турнира в Лондоне (Великобритания), сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в Twitter.

По информации источника, проект турнира еще не доработан и находится на рассмотрении.

Ближайший турнир UFC 262 состоится 16 мая в Хьюстоне. Его главным событием станет поединок за вакантный пояс UFC в легком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/arielhelwani/status/1392234151076671490

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