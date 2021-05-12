UFC планирует провести турнир в Лондоне
16:15
UFC ведет переговоры о проведении турнира в Лондоне (Великобритания), сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в Twitter.
По информации источника, проект турнира еще не доработан и находится на рассмотрении.
Ближайший турнир UFC 262 состоится 16 мая в Хьюстоне. Его главным событием станет поединок за вакантный пояс UFC в легком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю