UFC планирует провести турнир в Лондоне

UFC ведет переговоры о проведении турнира в Лондоне (Великобритания), сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в Twitter.

По информации источника, проект турнира еще не доработан и находится на рассмотрении.

Ближайший турнир UFC 262 состоится 16 мая в Хьюстоне. Его главным событием станет поединок за вакантный пояс UFC в легком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой.