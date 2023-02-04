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Сегодня, 18:11

Конор Макгрегор проведет бой с Тайсоном Чендлером в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Конор Макгрегор.
Фото USA Today Sports

Бывший чемпионом UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет бой с американцем Майклом Чендлер, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

Точная дата поединка неизвестна, но он должен состояться в 2023 году.

Глава UFC Дана Уайт также отметил, что оба бойца будут тренерами команд в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Свой последний бой Макгрегор провел против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом противостоянии ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.

Чендлер последний поединок провел против своего соотечественника Дастина Порье в ноябре этого года в рамках турнира UFC 281. В этом противостоянии американец потерпел поражение удушающим приемом в третьем раунде. На его счету 23 победы и восемь поражений.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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