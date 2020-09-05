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Конор Макгрегор пожелал удачи губернатору Пермского края

18:10
Конор Макгрегор. Фото Ura.ru
Конор Макгрегор. Фото Ura.ru
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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор пожелал удачи губернатору Пермского края Дмитрию Махонину на предстоящих выборах главы региона. По словам Конора, о Махонине ему рассказал друг Артем Лобов.

«Дмитрий Махонин, хочу пожелать тебе удачи на предстоящих губернаторских выборах. Мой хороший друг Артем рассказал все о работе, которую ты делаешь в Пермском крае. Знаю, что люди будут в хороших руках при таком руководителе. Удачи на предстоящих выборах», — сказал Конор в видеоролике, опубликованном ura.ru.

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