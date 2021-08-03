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Конор Макгрегор показал, как он курит

09:47
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор выложил видео, на котором он курит сигару.

Ранее стало известно, что 33-летний экс-чемпион UFC в двух весовых категориях проведет боксерский благотворительный бой с пародистом Элом Форманом в инвалидной коляске.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в ночь на 13 июля в Вегасе, Макгрегор уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Врач остановил поединок в связи с тем, что ирландский спортсмен сломал ногу в конце первой пятиминутки. С тех пор он ходит в гипсе.

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