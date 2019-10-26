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Конор Макгрегор — об Овечкине: «Правильный русский мужик»

01:08
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Ирландский боец Конор Макгрегор в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» выразил восхищение российским хоккеистом Александром Овечкиным.

— Хорошая фотография. Посмотрите, какой у него кулак огромный. Правильный русский мужик. Он очень известный хоккеист в России, хотя играет в Штатах за «Вашингтон», но он абсолютно феноменальный человек, игрок. Посмотрите на его улыбку, там нет зубов.

— У него то есть крупный кулак?

— Мой, наверное, больше, но у него тоже достаточно крупный.

— Вы подписали фотографию с Овечкиным по-русски «Рукописи не горят». Почему?

— Не знаю, мне кажется это достаточно известная цитата в русской культуре и я хотел показать свое уважение русскому народу. Вы феноменальные, честные и трудолюбивые. Вы нация, которая борется, за что я вас уважаю. Для меня было большой честью встретиться с Овечкиным.

Макгрегор заявил, что хочет тренироваться и жить в Москве //
Макгрегор выбрал между Сигалом и Норрисом //
?Дуэль взглядов Конора Макгрегора с морской свинкой, собакой и котенком. Видео

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