Ирландец Конор Макгрегор — один из самых ярких бойцов в истории смешанных единоборств. Он возвращается в UFC и проведет первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова на UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года. До поединка с российским чемпионом ирландец не выходил в октагон с ноября 2016-го, проведя в августе 2017 года бой по правилам профессионального бокса с лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий Флойдом Мейвезером.

Бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире покажет телеканал РЕН. Трансляция запланирована на утро 19 января по московскому времени.

31-летний ирландец Конор Макгрегор (весовая категория до 77,1 кг) провел в ММА 25 боев. На его счету — 21 победа и 4 поражения. Предыдущий поединок обладатель двух чемпионских поясов UFC в разных категориях провел 6 октября 2018 года против чемпиона промоушена в легком весе (до 70,1 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл — он сдался после болевого приема на шею и челюсть в четвертом раунде.

36-летний американец Дональд Серроне (весовая категория до 77,1 кг) провел в ММА 49 боев. На его счету — 36 побед и 13 поражений. Предыдущий поединок «Ковбой» провел 14 сентября 2019 года против Джастина Гэтджи и проиграл нокаутом в первом раунде.