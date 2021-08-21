Макгрегор приступил к тренировкам на велосипеде после операции. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор начал тренировки на велотренажере. Недавно ему была сделана операция на ноге по поводу травмы, полученной в поединке с Дастином Порье.

«5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления», — написал Макгрегор в Twitter.

5 weeks, 5 days post op, I am back on the bike.

Working from the global hub of physical therapy training and recovery, @EliteOrthoSport, under @HMilliPT. #bigbeastonabike @McGregorFast pic.twitter.com/dUjCTcbJCY — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 21, 2021

Напомним, Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка с Дастином Порье на UFC 264.