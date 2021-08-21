Макгрегор приступил к тренировкам на велосипеде после операции. Видео
04:58
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор начал тренировки на велотренажере. Недавно ему была сделана операция на ноге по поводу травмы, полученной в поединке с Дастином Порье.
«5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления», — написал Макгрегор в Twitter.
Напомним, Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка с Дастином Порье на UFC 264.
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