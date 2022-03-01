«Для меня это словно поражение». Физиев извинился перед болельщиками за снятие с боя против дос Аньоса

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал снятие с боя против экс-чемпиона UFC в легком весе Рафаэля дос Аньоса, извинившись перед болельщиками.

«Для меня это словно поражение, я опустошен! Я прошел очень хороший тренировочный лагерь, был готов на 100 процентов, все было идеально в плане готовности к бою.

Прилетев в Вегас после первой тренировки, я почувствовал себя плохо, мое тело словно переехал поезд, я так плохо себя в жизни не чувствовал, утром поехали в госпиталь и там мне подтвердили ковид, 3 дня все болело ужасно, голова лопается, температура не падает, кашель!

Сегодня уже лучше, но, как вы все понимаете, в таком состоянии гонять вес и драться в субботу 5 раундов — это не очень хорошо.

Не знаю, что еще сказать, извините, не люблю огорчать фанатов, но в любом случае мы еще повоюем, только немного подлечусь — и посмотрим, как пойдет болезнь дальше. Всем спасибо за понимание", — написал Физиев в Instagram.

Физиев и дос Аньос должны были сразиться на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.