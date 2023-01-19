Комментатор UFC: «В моем контракте есть пункт, по которому Уайт может уволить меня без причины в любое время»

Комментатор UFC Джон Аник сообщил, что он в любой момент может лишиться работы в UFC.

«В моем контракте есть пункт, по которому они [UFC] могут уволить меня без причины в любое время. Это в какой-то мере уникально для спортивных вещателей. Когда я подписываю контракт с ESPN, у меня есть гарантии. Я не боюсь потерять работу. Я думаю, мы все знаем Дану Уайта: если я буду плохо работать на нескольких турнирах подряд, он без малейших колбеаний меня уволит», — сказал Аник на Food Truck Diaries.

Аник был комментатором ESPN более 5 лет, а затем перешел в UFC в 2011 году.