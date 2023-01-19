Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:50

Комментатор UFC: «В моем контракте есть пункт, по которому Уайт может уволить меня без причины в любое время»

Комментатор Аник сообщил, что в любой момент может лишиться работы в UFC
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор UFC Джон Аник сообщил, что он в любой момент может лишиться работы в UFC.

«В моем контракте есть пункт, по которому они [UFC] могут уволить меня без причины в любое время. Это в какой-то мере уникально для спортивных вещателей. Когда я подписываю контракт с ESPN, у меня есть гарантии. Я не боюсь потерять работу. Я думаю, мы все знаем Дану Уайта: если я буду плохо работать на нескольких турнирах подряд, он без малейших колбеаний меня уволит», — сказал Аник на Food Truck Diaries.

Аник был комментатором ESPN более 5 лет, а затем перешел в UFC в 2011 году.

Дана Уайт
UFC
0
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гилберт Бернс считает, что Леон Эдвардс побьет Камару Усмана

Блейдс рассказал, почему он уверен в победе над Павловичем
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости