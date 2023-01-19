Блейдс рассказал, почему он уверен в победе над Павловичем

Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) заявил, что он сможет повалить Сергея Павловича (17-1) и удерживать на земле.

«Я тренировался с Алистаром Оверимом, когда Алистар готовился на бой с Сергеем Павловичем несколько лет назад. Я помогал Алистару. Я точно знаю уровень грэпплинга Алистара, и я наблюдал, что он сделал с Павловичем. Он повалил его на землю и немного помучил. В грэпплинге я гораздо сильнее Алистара», — сказал американец на The MMA Hour.

Оверим победил Павловича техническим нокаутом в первом раунде 24 ноября 2018-го на UFC Fight Night 141 в Пекине, Китай.