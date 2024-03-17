Комментатор Рабаданов рассказал о кризисе в смешанных единоборствах

Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов прокомментировал проблему с нехваткой новых идей у глав лиг смешанных единоборств.

По словам Рабаданова в смешанных единоборствах должен произойти какой-то скачок в развитии.

«Я вижу, что Амиран Сардаров тоже в творческом тупике, Толя Сульянов тоже в тупике. Все, кто смотрят это интервью, должны нам подсказать, чем бы сейчас увлечь людей, чтобы такое внести, может какую-то роботизированную технологию. Люди накачаны, готовы биться и выйти на ринг, терпеть боль и наносить ее другому. Но как их занять, чтобы нам было интересно?» — приводит слова Рабаданова MMA.Metaratings