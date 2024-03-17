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17 марта, 15:45

Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко попросил прощения у своего родного старшего брата Федора.

«Федор, брат мой, сегодня Прощеное воскресенье. Прости меня, где я тебя обидел словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — сказал Александр Емельяненко на видео, опубликованном в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.

12 апреля на турнире Ural FC 7 в Москве Емельяненко проведет реванш с Вячеславом Дациком. В их первом поединке победу нокаутом одержал Дацик.

Источник: https://t.me/sportsclubpeople/1466
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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