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Коллекционная карточка с Хабибом продана за рекордную сумму

12:07
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Карточка с изображением экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова продана за рекордную для промоушена сумму.

Аукционный дом PWCC Market Place получил за нее 48 тысяч долларов. Карточка в единственном экземпляре имеет яркие элементы дизайна и автограф российского бойца.

Напомним, 32-летний Хабиб завершил карьеру в октябре 2020-го в ранге чемпиона с рекордом 29-0.

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