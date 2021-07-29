Коллекционная карточка с Хабибом продана за рекордную сумму
12:07
Карточка с изображением экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова продана за рекордную для промоушена сумму.
Аукционный дом PWCC Market Place получил за нее 48 тысяч долларов. Карточка в единственном экземпляре имеет яркие элементы дизайна и автограф российского бойца.
Напомним, 32-летний Хабиб завершил карьеру в октябре 2020-го в ранге чемпиона с рекордом 29-0.
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