Коллекционная карточка с Хабибом продана за рекордную сумму

Карточка с изображением экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова продана за рекордную для промоушена сумму.

Аукционный дом PWCC Market Place получил за нее 48 тысяч долларов. Карточка в единственном экземпляре имеет яркие элементы дизайна и автограф российского бойца.

Напомним, 32-летний Хабиб завершил карьеру в октябре 2020-го в ранге чемпиона с рекордом 29-0.