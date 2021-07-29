Александр Волков подписал контракт на следующий бой
18:31
Российский тяжеловес UFC Александр Волков начал подготовку к следующему поединку.
«Начинаю подготовку к новому бою! Контракт подписан! Как думаете, кто соперник?» — написал спортсмен в Instagram.
26 июня 32-летний Волков проиграл по единогласному решению судей французу Сирилу Гану на UFC Fight Night 190.
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