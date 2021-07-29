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Александр Волков подписал контракт на следующий бой

18:31
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков начал подготовку к следующему поединку.

«Начинаю подготовку к новому бою! Контракт подписан! Как думаете, кто соперник?» — написал спортсмен в Instagram.

Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

26 июня 32-летний Волков проиграл по единогласному решению судей французу Сирилу Гану на UFC Fight Night 190.

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Иван Шитик все материалы автора

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