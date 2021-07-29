Боец UFC Стриклэнд: «Если дерешься с Чимаевым, то только до смерти»

Боец UFC Шон Стриклэнд рассказал о впечатлениях от спаррингов против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Он был в городе несколько недель. Он веселый парень, — приводит Sports Keeda слова Стриклэнда. — Но у нас проходили гребанные войны. Чимаев подходит мне как спарринг-партнер. Он не останавливается и тренируется чертовски усердно».

Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Непобежденный боец одержал три победы подряд.

«Этот тот парень, с которым если дерешься, то только до смерти, — подчеркнул Стриклэнд. — Ты не можешь выйти с ним, думая, что продерешься и одержишь победу. Нет, тебе нужно выходить с мыслями о том, что один из вас умрет. Если у тебя не будет такого настроя, то Чимаев тебя разнесет к чертям».