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Колби Ковингтон: «В первом бою с Усманом я низко держал руки и почти не делал уклонов головой»

18:26
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Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал об ошибках, которые он совершил в первом поединке против Камару Усмана.

«Я держал руки слишком низко и позволял ему наносить слишком много безответных ударов. Мне нужно было отвечать больше. Также я почти не делал уклонов и нырков головой, моим ударам не хватало тайминга. На тот момент я вообще не понимал, как правильно убирать голову и не владел таймингом. Сейчас мы много поработали над этим, наш геймплан будет гораздо лучше», - сказал Ковингтон в интервью Sherdog.

Реванш Усмана и Ковингтона пройдет 6 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке. В первом поединке нигериец выиграл нокаутом в 5-м раунде.

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Никита Горшенин все материалы автора

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