«Да, пусть ходят мужчины в ватниках!». Губерниев отреагировал на слова Хабиба о ринг-герлз

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Вчера российский боец заявил о ненужности ринг-герлз в смешанных единоборствах.

«Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем нет проклятым ринг-герлз!» — написал Губерниев в Instagram.

Нурмагомедов ранее заявил, что девушки, которые показывают таблички с номерами раундов, не нужны этотм виду спорта.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — сказал Нурмагомедов.