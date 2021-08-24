Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Да, пусть ходят мужчины в ватниках!». Губерниев отреагировал на слова Хабиба о ринг-герлз

08:33
Теги:

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Вчера российский боец заявил о ненужности ринг-герлз в смешанных единоборствах.

«Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем нет проклятым ринг-герлз!» — написал Губерниев в Instagram.

Нурмагомедов ранее заявил, что девушки, которые показывают таблички с номерами раундов, не нужны этотм виду спорта.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — сказал Нурмагомедов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Роскошная, глаз не оторвать!» Алина Загитова опубликовала фото в обтягивающем черном боди
Взять два сета и повести 4:0 в третьем, но проиграть. Драма российских волейболисток на Евро
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: результаты матчей 23 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд