Колби Ковингтон: «Робби Лоулер был моим самым жестким соперником в UFC»

Первый номер рейтинга полусреднего веса UFC Колби Ковингтон считает Робби Лоулера своим самым жестким соперником в промоушене.

«Робби Лоулер был моим самым жестким соперником в UFC. Его свирепость и сила удара были для меня каким-то новым измерением», — сказал Ковингтон в промо-видео своего спонсора «Bang Energy».

В августе 2019-го Ковингтон победил Лоулера единогласным решением. 6 ноября Колби проведет реванш против Камару Усмана на UFC 268.