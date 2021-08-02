Жорж Сен-Пьер сфотографировался со своей статуей в Канаде

Канадский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер сфотографировался со своей статуей.

Памятник был установлен в Канаде 10 июня 2021 года.

«Пришел поздороваться с другом», — написал боец.