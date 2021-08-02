Жорж Сен-Пьер сфотографировался со своей статуей в Канаде
07:40
Канадский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер сфотографировался со своей статуей.
Памятник был установлен в Канаде 10 июня 2021 года.
«Пришел поздороваться с другом», — написал боец.
Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса UFC. В марте 2019-го канадец официально объявил о завершении карьеры.
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