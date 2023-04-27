Колби Ковингтон рассказал, почему он заслуживает боя за титул

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что глава лиги Дана Уайт добьется для него боя за титул.

«Посмотри на мое резюме. Все мои последние соперники, это не просто претенденты, это члены Зала славы, — сказал американец в интервью Inside Fighting. — В своих последних боях я победил пять чемпионов мира, хедлайнеров платных трансляций. Все фанаты только и хотят увидеть мой бой, потому что Колби «Хаос» Ковингтон — это лицо полусреднего дивизиона, и я не могу дождаться, когда получу свой неоспоримый титул этим летом.

Не знаю, когда состоится бой за титул. Может быть в июле или августе. Но Дана Уайт 100 процентов добьется для меня боя за титул. Леону некуда бежать. Я сделаю это для Америки... Я буду драться за неоспоримый титул чемпиона мира, независимо от того, будет Леон чемпионом или нет".

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (35-17) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.



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