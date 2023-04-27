Мурад Легенда рассказал, согласится ли на бой с Александром Емельяненко

Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, известный как Мурад Легенда, рассказал, согласится ли на бой с известным бойцом Александром Емельяненко.

«Соглашусь ли я на бой с Александром Емельяненко? Никогда. Из-за уважения и из-за того, что он старше меня. Он — легенда, как я могу с ним драться? Никогда в жизни», — цитирует MMA.Metaratings.ru Мурада.

26 апреля Мурад Легенда победил экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова в лиге «Наше Дело».