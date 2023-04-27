Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 01:43

Мурад Легенда рассказал, согласится ли на бой с Александром Емельяненко

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, известный как Мурад Легенда, рассказал, согласится ли на бой с известным бойцом Александром Емельяненко.

«Соглашусь ли я на бой с Александром Емельяненко? Никогда. Из-за уважения и из-за того, что он старше меня. Он — легенда, как я могу с ним драться? Никогда в жизни», — цитирует MMA.Metaratings.ru Мурада.

26 апреля Мурад Легенда победил экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова в лиге «Наше Дело».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/murad-legenda-zayavil-chto-nikogda-ne-soglasitsya-na-boi-s-aleksandrom-emelyanenko-246465/
0
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Татарин» победил Шульского в главном поединке вечера на турнире «Наше дело»
Новости
RSS RSS
Все новости