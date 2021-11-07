Колби Ковингтон: «Готов вернуться в первом квартале 2022-го. Хочу закончить карьеру Уличного Иуды»

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал о планах возвращения в клетку.

«После боя у меня сломана ступня, 4-6 недель, и я полностью буду здоров, — сказал Ковингтон на послематчевой пресс-конференции. — В первом квартале следующего года буду готов подраться. «Уличный Иуда» — человек, которого я бил и гонял в гостиной нашей квартиры, должен стать моим следующим соперником. Я хочу бить его по лицу, как этого хочет его бывшая жена Маритца. Он должен ей алименты. Бой может пройти в Майами, мы оба оттуда. Если он не примет поединок, то потеряет все уважение улиц. Было бы логично, если бы он снялся с боя против Леона Скотта и подрался бы со мной в первой половине следующего года. Если же он проиграет Леону Скотту, я умоляю Хантера Кэмбпелла не увольнять его после третьего поражения подряд, а дать мне. Я закончу его карьеру».