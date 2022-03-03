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Сегодня, 17:16

Боец UFC Перейра — о Чимаеве: «Он не так опасен, как говорят люди»

Боец UFC Перейра заявил, что Чимаев не так опасен, как говорят люди
Хамзат Чимаев (слева).
Фото Instagram

Полусредневес UFC Мишель Перейра (27-11) не видит в Хамзате Чимаеве большой опасности. Бразилец добавил, что Гилберт Бернс (20-4) станет для Чимаева настоящим испытанием.

«Я не уверен, что он тот монстр, о котором так говорят люди, — сказал Перейра в интервью MMA Fighting. — Мы увидим настоящего Чимаева в бою с Бернсом. Вот тогда мы узнаем, что он из себя представляет. Он может удивить, но он не лучше Бернса. Он еще не сталкивался с топовыми соперниками. Я хочу посмотреть, тот ли это Чимаев, в бою против Бернса. Я не вижу, что он так опасен, как говорят о нем люди».

Чимаев встретится с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой состоится в полусредней весовой категории.

Давид Хачатрян

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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