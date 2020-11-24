Кокляев вызвал на бой Дацика
12:17
Российский стронгмен Михаил Кокляев вызвал на бой бойца ММА Вячеслава Дацика.
Кокляев опубликовал у себя в Instagram видео, в котором бросил Дацику вызов, предлагая провести поединок по правилам бокса.
Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области. Он вышел на свободу 13 ноября 2020 года.
29 ноября 2019 года Кокляев провел бой по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко и проиграл нокаутом в первом раунде.
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