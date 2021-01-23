Кокляев посмеялся над Тарасовым перед боем с помощью сказки «Лихо одноглазое»

Российский штангист и пауэрлифтер Михаил Кокляев прикольнулся над своим будущим соперником по рингу Артемом Тарасовым.

В своем Instagram он опубликовал видео тренировки, на фоне которой прозвучала сказка «Лихо одноглазое».

«А я тебе желаю здоровья, Артем», — подпсиал Кокляев в сторис видео тренировки.

Ранее блогер и боец MMА Тарасов заявил, что Кокляев может «слиться» с поединка.

«Пухляш, ты только с боя не слейся», — написал Тарасов под видео, в котором Кокляев лежит под капельницей.

Напомним, что бой между легковесом Тарасовым и супертяжем Кокляевым пройдет в рамках нового турнира, на котором будут драться как профессиональные бойцы, так и популярные блогеры.

На счету 30-летнего Артема Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.

41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.