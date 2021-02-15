Махачев рассказал Хабибу, сколько боев проведет в 2021 году

Российский боец UFC Ислам Махачев ответил на вопрос чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова о том, сколько боев он планирует провести в 2021 году.

«Я вас внимательно слушаю», — написал Махачев в Instagarm.

«В этом году сколько боев собираешься провести и когда?» — написал в комментариях.

«Март, июль, декабрь», — ответил Ислам.

Следующим соперником Махачева станет американец Дрю Добер. Поединок состоится 6 марта (в Москве уже наступит 7 марта) на UFC 259 в Лас-Вегасе.

В последнем бою в сентябре 2019 года Махачев победил Дэви Рамоса решением судей.