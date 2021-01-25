Кокляев объяснил, почему вернулся в бокс после боя с Емельяненко

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев назвал причины возвращения в бокс после поединка против бойца MMA Александра Емельяненко.

В ноябре 2019-го 42-летний Кокляев дебютировал в боксе, тогда он проиграл 39-летнему Емельяненко.

«Понятно, что после боя с Емельяненко даже мои почитатели с сожалением на это дело смотрят, но, как сказал Владимир Епифанцев, все пытаются чему-то научить, что-то посоветовать, перенося на себя, проектируя на себя ситуацию. Человек понимает, смог ли бы он на месте Кокляева что-то сделать или не смог, смог бы он выйти на ринг с Емельяненко или нет. Человек, который внутренне понимает, что не может, советует не выходить на ринг. Люди, которые авантюристы, которые этот отрезок «поезд вышел из пункта А в пункт Б» пытаются прожить поинтереснее, они, конечно же, говорят: да! Сегодня не попробуешь, завтра будешь сожалеть», — приводит слова Кокляева РЕН ТВ.

22 февраля пройдет боксерский поединок между Кокляевым и блогером, бойцом MMA Артемом Тарасовым.