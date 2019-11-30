Кокляев обратился к болельщикам после поединка с Емельяненко

Российский стронгемен Михаил Кокляев после поединка по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко обратился к болельщикам в своем Instagram.

38-летний Емельяненко отправил в нокаут 40-летнего Кокляева в первом раунде поединка в ночь на 30 ноября. Мероприятие прошло в Москве в «ВТБ Арене».

— Хочу передать огромный респект всем, кто вчера болел за меня, — сказал Кокляев в сторис своего Instagram. — По телевизору, вживую, всем моим друзьям из разных городов России. Спасибо вам за ваши голоса, за вашу поддержку. Все нормально, все хорошо. Работаем дальше! Просто работаем.

Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Как это было