Кокляев назвал сенсацией свой бой с блогером Тарасовым
Стронгмен Михаил Кокляев высказался о предстоящем поединке против блогера Артема Тарасова.
«Хаи?п?! Скептики из числа зрителей и проходящих мимо так и скажут — хаи?п. Но если отмотать пле?нку лет на 20 назад, когда слово хаи?п не использовал даже высокообразованный человек в нашей стране, то наш боксерскии? поединок СМИ назвали бы — сенсация — Давид и Голиаф сойдутся в ринге. Назову наш поединок с Артемом — спортивная сенсация», — приводит РЕН ТВ слова Кокляева.
На счету 30-летнего Артема Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.
41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/794929-bitva-davida-i-goliafa-kokliaev-nazval-svoi-boi-s-tarasovym-sensatsiei
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