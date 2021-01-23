Кокляев назвал сенсацией свой бой с блогером Тарасовым

Стронгмен Михаил Кокляев высказался о предстоящем поединке против блогера Артема Тарасова.

«Хаи?п?! Скептики из числа зрителей и проходящих мимо так и скажут — хаи?п. Но если отмотать пле?нку лет на 20 назад, когда слово хаи?п не использовал даже высокообразованный человек в нашей стране, то наш боксерскии? поединок СМИ назвали бы — сенсация — Давид и Голиаф сойдутся в ринге. Назову наш поединок с Артемом — спортивная сенсация», — приводит РЕН ТВ слова Кокляева.

На счету 30-летнего Артема Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.

41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.