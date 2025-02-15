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15 февраля 2025, 13:25

Климов: «Я иду за поясами — вот мой основной план»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российский боец, выступающий в легком дивизионе лиги «Наше Дело» Дмитрий Климов прокомментировал предстоящее противостояние с бразильцем Бруно Роверсо.

«Как всегда победителем из клетки выйдет только один из нас. Либо я его удосрочу, либо он меня. Подготовка в самом разгаре. Прохожу хороший лагерь, прикинули план и усердно работаем над ним. Заготовки раскрывать не хочу, но в бою все увидите. Я иду за поясами — вот мой основной план. Будем работать в двух весовых категориях: легкой и полулегкой.

Я смотрел бой Александра Грозина и Магомеда Сулумова. Грозин чемпион по факту. В любом случае наши пути пересекутся. С Сулумовым, как я понял, все менее стабильно. Но я готов и к тому, и к другому противостоянию. По идее после победы я могу получить шанс подраться за пояс. Я еще не сильно разобрался в ростере, но вроде других претендентов сейчас нет, а там посмотрим, как решит лига», — сказал Климов Vprognoze.ru.

28 февраля на турнире лиги «Наше Дело» в Казани российский легковес Дмитрий Климов встретится с бразильцем Бруно Роверсо.

Источник: Vprognoze.ru
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