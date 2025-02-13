Магомедов: «Наберитесь смелости, чтобы дать по башке Сульянову»

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов прокомментировал информацию о том, что бойцы лиги Hardcore FC готовят иск на сумму более 30 миллионов рублей.

«К этому все шло. Сбывается то, о чем я говорил: рано или поздно всех кинут. Большой привет всем тем ребятам, которые заступались за Анатолия Сульянова в комментариях под моими постами. Наберитесь теперь смелости, чтобы прийти к нему домой и дать по башке. Вы же за него так заступались, наезжали на простых людей. Теперь, надеюсь, все понимают, куда они попали, с кем работали», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Mash сообщил, что несколько бойцов, в том числе Шамиль Галимов, Валерий Особов, Дмитрий Климов, Артем Кузьмин и другие не получили деньги за свои поединки. Общая претенсия составляет около 30 миллионов рублей.