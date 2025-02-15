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Гаджиев: «В бою Гасанова и Чимаева шансы 50 на 50»

Сергей Ярошенко

Президент Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы чемпиона ACA в среднем весе Магомедрасула Гасанова на победу над Хамзатом Чимаевым.

«В ранних раундах Хамзат Чимаев — фаворит с абсолютном любым человеком в мире в диапазоне до 93 кг. В тяжах просто не хватит физики. В боях с Алексом Перейрой и даже Магомедом Анкалаевым он был бы фаворитом в первых двух раундах. Но мы не знаем, что дальше. А эти ребята, в частности Магомедрасул Гасанов, очень хороший грэпплер. Он начинал с этого. Просто сейчас немного стал меньше. Плюс всего его бои — пятираундовые. Поэтому мы видим меньше борьбы и в основном в стойке, как тайца. Но это крутой грэпплер. Он, скорее всего, не даст себя засабмитить и переведет бой в поздние раунды. Там начнется совсем другой разговор.Конкретно в бою Чимаева и Гасанова шансы реально 50 на 50. Именно потому, что Магомедрасулу не страшно то, чем сейчас выигрывает Хамзат», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

8 февраля 30-летний Гасанов выиграл Гран-при ACA в среднем весе и защитил титул чемпиона организации в бою с Шамилем Абдулаевым. Всего на его счету 21 победа и два поражения.

30-летний Чимаев последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года на турнире UFC 308, победив Роберта Уиттакера в первом раунде. В его активе 14 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metartings.ru
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Магомедрасул Гасанов
Хамзат Чимаев
Камил Гаджиев
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