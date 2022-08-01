Клименко рассказал, почему соперником Шлеменко стал серб Илич

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в интервью «СЭ» сообщил, что Александр Илич (13-5) — это яркий ударник, который даст Александру Шлеменко (61-13) конкурентный бой.

— Почему выбор пал именно на Александра Илича?

— На самом деле мы давно рассматривали этого бойца в рамках нашего турнира. Из-за рубежа очень тяжело найти бойцов, кто бы мог дать достойные поединки [нашим бойцам], а Илич всегда привлекал внимание, потому что он показывал яркие бои в стойке, не любит борьбы. Думаю, это хороший соперник для Александра. Мы увидим поединок исключительно в стойке. Это нравится зрителям, поэтому мы сделали правильный выбор. Плюс это у нас в какой-то степени замена, потому что у нас должен был быть Соуза. Мы его рассматривали, но по срокам у нас не получилось сделать.

— Кто на ваш взгляд будет фаворитом в этом поединке?

— Честно, тяжело кого-то выделить фаворитом. Кто-то выделит Александра, а я считаю, что этот бой будет конкурентный, 50 на 50. Те бои, которые я видел у Илича, он очень круто проводит их в стойке. Да, последний бой он проиграл, но проиграл чисто в борьбе. Как таковой стойки не было. Александр этим не пользуется, поэтому когда два бойца любят стойку, у всех есть шанс победить.

Шлеменко и Илич подерутся 26 августа на турнире RCC в Екатеринбурге. Изначально против Шлеменко должен был выйти Магомед Исмаилов (17-3), но бой был отменен из-за того, что Исмаилов не успевал подготовиться к поединку.